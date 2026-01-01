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Natalja Aleksandrovna Korennaja Natalja Aleksandrovna Korennaja
Kinoafisha Persons Natalja Aleksandrovna Korennaja

Natalja Aleksandrovna Korennaja

Natalja Aleksandrovna Korennaja

Date of Birth
6 August 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Fizruk 6.6
Fizruk (2014)
Prosto Mihalych 6.3
Prosto Mihalych (2023)
Papiny dochki 4.9
Papiny dochki (2007)

Filmography

Vozvrashchenie popugaya Keshi 4.7
Vozvrashchenie popugaya Keshi Vozvrashchenie popugaya Keshi
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Tickets
Prosto Mihalych 6.3
Prosto Mihalych
Comedy 2023, Russia
Posledstviya voyny
Posledstviya voyny
War, History, Drama 2019, Russia
The Trial
The Trial The Trial
Drama 2015, Russia
Fizruk 6.6
Fizruk
Comedy 2014, Russia
Zhenit millionera!
Zhenit millionera!
Comedy, Romantic 2013, Russia
Papiny dochki 4.9
Papiny dochki
Comedy, Family 2007, Russia
Moya prekrasnaya nyanya 4.5
Moya prekrasnaya nyanya
Comedy, Romantic 2004, Russia
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