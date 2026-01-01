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Natalja Aleksandrovna Korennaja
Natalja Aleksandrovna Korennaja
Kinoafisha
Persons
Natalja Aleksandrovna Korennaja
Natalja Aleksandrovna Korennaja
Natalja Aleksandrovna Korennaja
Date of Birth
6 August 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
6.6
Fizruk
(2014)
6.3
Prosto Mihalych
(2023)
4.9
Papiny dochki
(2007)
Filmography
4.7
Vozvrashchenie popugaya Keshi
Vozvrashchenie popugaya Keshi
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
Tickets
6.3
Prosto Mihalych
Comedy
2023, Russia
Posledstviya voyny
War, History, Drama
2019, Russia
The Trial
The Trial
Drama
2015, Russia
6.6
Fizruk
Comedy
2014, Russia
Zhenit millionera!
Comedy, Romantic
2013, Russia
4.9
Papiny dochki
Comedy, Family
2007, Russia
4.5
Moya prekrasnaya nyanya
Comedy, Romantic
2004, Russia
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