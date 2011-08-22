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Muga Takewaki
Muga Takewaki
Kinoafisha
Persons
Muga Takewaki
Muga Takewaki
Muga Takewaki
Date of Birth
17 February 1944
Age
67 years old
Zodiac sign
Aquarius
Date of death
22 August 2011
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.1
Assassination
(1964)
Filmography
7.1
Assassination
Ansatsu
Drama
1964, Japan
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