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Muga Takewaki Muga Takewaki
Kinoafisha Persons Muga Takewaki

Muga Takewaki

Muga Takewaki

Date of Birth
17 February 1944
Age
67 years old
Zodiac sign
Aquarius
Date of death
22 August 2011
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Assassination 7.1
Assassination (1964)

Filmography

Assassination 7.1
Assassination Ansatsu
Drama 1964, Japan
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