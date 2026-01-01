Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Eric Owens
Eric Owens
Kinoafisha
Persons
Eric Owens
Eric Owens
Eric Owens
Popular Films
8.5
Idomeneo
(2017)
8.4
Elektra
(2016)
8.1
Rusalka
(2017)
Filmography
7.4
MET Opera: Champion
The Metropolitan Opera: Champion
Music
2023, USA
8.1
Porgy and Bess
Porgy and Bess
Opera
2020, USA
7.3
Wozzeck
Wozzeck
Opera
2020, USA
8.1
Rusalka
Rusalka
Opera
2017, USA
8.5
Idomeneo
Idomeneo
Opera
2017, USA
8.4
Elektra
Elektra
Opera
2016, USA
7.4
L’Amour de Loin
L’Amour de Loin
Opera
2016, USA
7.9
Verdi: Otello
Verdi: Otello
Opera
2015, USA
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree