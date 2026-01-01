Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Eric Owens Eric Owens
Kinoafisha Persons Eric Owens

Eric Owens

Eric Owens

Popular Films

Idomeneo 8.5
Idomeneo (2017)
Elektra 8.4
Elektra (2016)
Rusalka 8.1
Rusalka (2017)

Filmography

MET Opera: Champion 7.4
MET Opera: Champion The Metropolitan Opera: Champion
Music 2023, USA
Porgy and Bess 8.1
Porgy and Bess Porgy and Bess
Opera 2020, USA
Wozzeck 7.3
Wozzeck Wozzeck
Opera 2020, USA
Rusalka 8.1
Rusalka Rusalka
Opera 2017, USA
Idomeneo 8.5
Idomeneo Idomeneo
Opera 2017, USA
Elektra 8.4
Elektra Elektra
Opera 2016, USA
L’Amour de Loin 7.4
L’Amour de Loin L’Amour de Loin
Opera 2016, USA
Verdi: Otello 7.9
Verdi: Otello Verdi: Otello
Opera 2015, USA
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more