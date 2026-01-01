Menu
Maria Zifchak
Maria Zifchak
Maria Zifchak
Popular Films
8.9
Maria Stuarda
(2020)
8.6
Il trovatore
(2015)
8.2
Madame Butterfly
(2016)
4
8.9
Maria Stuarda
Maria Stuarda
Opera
2020, USA
8.2
La Traviata
La Traviata
Opera
2018, USA
8.2
Madame Butterfly
Madame Butterfly
Opera
2016, USA
8.6
Il trovatore
Il trovatore
Opera
2015, USA
