Kinoafisha Persons Maria Zifchak

Filmography

Genre
Year
Maria Stuarda 8.9
Maria Stuarda Maria Stuarda
Opera 2020, USA
La Traviata 8.2
La Traviata La Traviata
Opera 2018, USA
Madame Butterfly 8.2
Madame Butterfly Madame Butterfly
Opera 2016, USA
Il trovatore 8.6
Il trovatore Il trovatore
Opera 2015, USA
