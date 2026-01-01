Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Awards
Adriano Valerio
Adriano Valerio
Kinoafisha
Persons
Adriano Valerio
Adriano Valerio
Adriano Valerio
Date of Birth
1 January 1977
Age
49 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer
Popular Films
5.6
Banat (Il Viaggio)
(2015)
5.3
Casablanca
(2023)
Filmography
Genre
All
Drama
Romantic
Year
All
2023
2015
All
2
Films
2
Writer
2
Director
2
5.3
Casablanca
Casablanca
Romantic
2023, France / Italy
5.6
Banat (Il Viaggio)
Banat (Il Viaggio)
Drama
2015, Italy / Romania / Bulgaria / North Macedonia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree