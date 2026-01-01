Menu
Aleksandra Kulak
Aleksandra Kulak
Aleksandra Kulak
Occupation
Director
Popular Films
7.4
Salamanca
(2015)
6.5
Quicksilver Chronicles
(2019)
Filmography
6.5
Quicksilver Chronicles
Quicksilver Chronicles
Documentary
2019, USA
7.4
Salamanca
Salamanca
Documentary
2015, Russia
