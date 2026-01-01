Menu
Marina Nikolaevna Esipenko
Date of Birth
30 July 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Derevenshchina 5.3
Derevenshchina (2014)
Moya lyubimaya vedma 3.6
Moya lyubimaya vedma (2008)
Brat'ya po-raznomu 0.0
Brat'ya po-raznomu (2006)

Filmography

Genre
Year
Mademuazel Nitush
Theatrical 2016, Russia
Tickets
Derevenshchina 5.3
Derevenshchina
Drama, Romantic 2014, Russia
Moya lyubimaya vedma 3.6
Moya lyubimaya vedma
Comedy 2008, Russia
Brat'ya po-raznomu
Brat'ya po-raznomu
Comedy 2006, Russia
