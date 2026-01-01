Menu
Marina Nikolaevna Esipenko
Marina Nikolaevna Esipenko
Date of Birth
30 July 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress
Popular Films
5.3
Derevenshchina
(2014)
3.6
Moya lyubimaya vedma
(2008)
0.0
Brat'ya po-raznomu
(2006)
Mademuazel Nitush
Theatrical
2016, Russia
Tickets
5.3
Derevenshchina
Drama, Romantic
2014, Russia
3.6
Moya lyubimaya vedma
Comedy
2008, Russia
Brat'ya po-raznomu
Comedy
2006, Russia
