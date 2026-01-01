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Leila Ben Khalifa Leila Ben Khalifa
Kinoafisha Persons Leila Ben Khalifa

Leila Ben Khalifa

Leila Ben Khalifa

Occupation
Actress
Actor type
Thriller hero, Horror actor

Popular Films

4.3
Maskoun (2015)

Filmography

4.3
Maskoun Maskoun
Thriller, Horror 2015, Egypt / UAE / Lebanon
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