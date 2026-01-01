Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Laura Peterson-Aardam Laura Peterson-Aardam
Kinoafisha Persons Laura Peterson-Aardam

Laura Peterson-Aardam

Laura Peterson-Aardam

Date of Birth
30 September 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actor, The Adventurer, Science-fiction hero

Popular Films

In the Crosswind 7.6
In the Crosswind (2014)
Erik Stoneheart 6.7
Erik Stoneheart (2022)
Child Machine 6.2
Child Machine (2022)

Filmography

Erik Stoneheart 6.7
Erik Stoneheart Erik Kivisüda
Adventure, Family 2022, Estonia
Watch trailer
Child Machine 6.2
Child Machine Child Machine
Sci-Fi 2022, Estonia
In the Crosswind 7.6
In the Crosswind Risttuules
History, Drama 2014, Estonia
Free Range 6.1
Free Range Free Range/Ballaad maailma heakskiitmisest
Drama 2013, Estonia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more