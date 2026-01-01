Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Laura Peterson-Aardam
Laura Peterson-Aardam
Kinoafisha
Persons
Laura Peterson-Aardam
Laura Peterson-Aardam
Laura Peterson-Aardam
Date of Birth
30 September 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actor
,
The Adventurer
,
Science-fiction hero
Popular Films
7.6
In the Crosswind
(2014)
6.7
Erik Stoneheart
(2022)
6.2
Child Machine
(2022)
Filmography
6.7
Erik Stoneheart
Erik Kivisüda
Adventure, Family
2022, Estonia
Watch trailer
6.2
Child Machine
Child Machine
Sci-Fi
2022, Estonia
7.6
In the Crosswind
Risttuules
History, Drama
2014, Estonia
6.1
Free Range
Free Range/Ballaad maailma heakskiitmisest
Drama
2013, Estonia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree