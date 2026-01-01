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Nina Sviridova
Nina Sviridova
Kinoafisha
Persons
Nina Sviridova
Nina Sviridova
Nina Sviridova
Date of Birth
16 September 1947
Age
78 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.3
Zoology
(2016)
Filmography
6.3
Zoology
Zoologiya
Drama
2016, Russia / Germany / France
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