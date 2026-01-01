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Nina Sviridova
Nina Sviridova Nina Sviridova
Kinoafisha Persons Nina Sviridova

Nina Sviridova

Nina Sviridova

Date of Birth
16 September 1947
Age
78 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Zoology 6.3
Zoology (2016)

Filmography

Zoology 6.3
Zoology Zoologiya
Drama 2016, Russia / Germany / France
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