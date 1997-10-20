Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Andrey Maksimov
Kinoafisha
Persons
Andrey Maksimov
Andrey Maksimov
Date of Birth
20 October 1997
Age
27 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
6.4
Malchiki + Devochki =
(2014)
0.0
Fisher
(2023)
0.0
On prosto chudo
(2025)
Filmography
Genre
All
Adventure
Biography
Comedy
Crime
Detective
Drama
Romantic
Thriller
Year
All
2025
2023
2014
All
8
Films
4
TV Shows
4
Actor
8
On prosto chudo
Comedy
2025, Russia
Slezy v bolshom gorode
Romantic
2025, Russia
Normalnyj
Comedy, Drama
2025, Russia
Lermontov. Doomsday
Lermontov
Biography
2025, Russia / Georgia
Watch trailer
Tickets
Lilya
Drama
2025, Russia
A Dog's Heart
A Dog's Heart
2025, Russia
Tickets
Fisher
Drama, Thriller, Detective, Crime
2023, Russia
6.4
Malchiki + Devochki =
Malchiki + Devochki =
Crime, Drama, Adventure
2014, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree