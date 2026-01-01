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Kinoafisha Persons Naji Abu Nowar Awards

Awards and nominations of Naji Abu Nowar

Naji Abu Nowar
Awards and nominations of Naji Abu Nowar
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Winner
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Winner
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
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