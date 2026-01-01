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Kinoafisha
Persons
Naji Abu Nowar
Awards
Awards and nominations of Naji Abu Nowar
Naji Abu Nowar
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Awards
Awards and nominations of Naji Abu Nowar
BAFTA Awards 2016
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Winner
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Winner
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2014
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
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