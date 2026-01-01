Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marija Rakić Marija Rakić
Kinoafisha Persons Marija Rakić

Marija Rakić

Marija Rakić

Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Varvari 5.5
Varvari (2014)

Filmography

Genre
Year
Varvari 5.5
Varvari Varvari
Drama 2014, Serbia / Montenegro / Slovenia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more