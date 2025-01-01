Menu
Thomas Stuber
Awards
Awards and nominations of Thomas Stuber
Awards and nominations of Thomas Stuber
Berlin International Film Festival 2018
Competition
Winner
Guild Film Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2008
DIALOGUE en Perspective
Nominee
