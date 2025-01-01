Menu
Thomas Stuber Awards

Awards and nominations of Thomas Stuber

Thomas Stuber
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
Competition
Winner
Guild Film Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2008 Berlin International Film Festival 2008
DIALOGUE en Perspective
Nominee
