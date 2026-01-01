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Shōko Fujimura Shōko Fujimura
Kinoafisha Persons Shōko Fujimura

Shōko Fujimura

Shōko Fujimura

Date of Birth
10 August 1991
Age
35 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress

Popular Films

Tamako in Moratorium 6.5
Tamako in Moratorium (2013)

Filmography

Tamako in Moratorium 6.5
Tamako in Moratorium Moratoriamu Tamako
Comedy 2013, Japan
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