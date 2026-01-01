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Shōko Fujimura
Shōko Fujimura
Kinoafisha
Persons
Shōko Fujimura
Shōko Fujimura
Shōko Fujimura
Date of Birth
10 August 1991
Age
35 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress
Popular Films
6.5
Tamako in Moratorium
(2013)
Filmography
6.5
Tamako in Moratorium
Moratoriamu Tamako
Comedy
2013, Japan
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