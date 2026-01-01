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JP Passi
JP Passi
Kinoafisha
Persons
JP Passi
JP Passi
JP Passi
Date of Birth
1 January 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
7.9
The Punk Syndrome
(2015)
7.3
Tokasikajuttu
(2017)
6.1
Things We Do for Love
(2013)
Filmography
7.3
Tokasikajuttu
Tokasikajuttu
Documentary, Musical
2017, Finland
7.9
The Punk Syndrome
Kovasikajuttu
Documentary, Musical
2015, Finland
6.1
Things We Do for Love
Kaikella rakkaudella
Drama
2013, Finland / Norway
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