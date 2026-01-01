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JP Passi JP Passi
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JP Passi

JP Passi

Date of Birth
1 January 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

The Punk Syndrome 7.9
The Punk Syndrome (2015)
Tokasikajuttu 7.3
Tokasikajuttu (2017)
Things We Do for Love 6.1
Things We Do for Love (2013)

Filmography

Tokasikajuttu 7.3
Tokasikajuttu Tokasikajuttu
Documentary, Musical 2017, Finland
The Punk Syndrome 7.9
The Punk Syndrome Kovasikajuttu
Documentary, Musical 2015, Finland
Things We Do for Love 6.1
Things We Do for Love Kaikella rakkaudella
Drama 2013, Finland / Norway
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