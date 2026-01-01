Mika Kujala

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
1 January 1960
Age
66 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
5.3
Vares - Sheriffi
(2015)
5.3
Vares - Sheriffi
Vares - Sheriffi
Detective
2015, Finland
