Manatsu Kimura

Date of Birth
25 January 2001
Age
25 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
4.7
Akumu-chan
(2014)
Filmography
4.7
Akumu-chan
Akumu Chan the Movie
Detective
2014, Japan
