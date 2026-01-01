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Nataliya Belyauskene
Nataliya Belyauskene
Kinoafisha
Persons
Nataliya Belyauskene
Nataliya Belyauskene
Nataliya Belyauskene
Date of Birth
1 January 1966
Age
60 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.2
Blizhe, chem kazhetsya
(2015)
7.1
If Only Everyone
(2012)
5.7
Sokrovishche
(2007)
Filmography
7.2
Blizhe, chem kazhetsya
Blizhe, chem kazhetsya
Documentary, Comedy
2015, Russia
Watch trailer
7.1
If Only Everyone
Եթե բոլորը... / If Only Everyone
Drama, War
2012, Armenia
5.7
Sokrovishche
Sokrovishche
Comedy
2007, Russia
5.2
Zapasnoj instinkt
Romantic, Detective,
2006, Russia
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