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Nataliya Belyauskene Nataliya Belyauskene
Kinoafisha Persons Nataliya Belyauskene

Nataliya Belyauskene

Nataliya Belyauskene

Date of Birth
1 January 1966
Age
60 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Blizhe, chem kazhetsya 7.2
Blizhe, chem kazhetsya (2015)
If Only Everyone 7.1
If Only Everyone (2012)
Sokrovishche 5.7
Sokrovishche (2007)

Filmography

Blizhe, chem kazhetsya 7.2
Blizhe, chem kazhetsya Blizhe, chem kazhetsya
Documentary, Comedy 2015, Russia
Watch trailer
If Only Everyone 7.1
If Only Everyone Եթե բոլորը... / If Only Everyone
Drama, War 2012, Armenia
Sokrovishche 5.7
Sokrovishche Sokrovishche
Comedy 2007, Russia
Zapasnoj instinkt 5.2
Zapasnoj instinkt
Romantic, Detective, 2006, Russia
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