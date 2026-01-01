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Kinoafisha Persons David Trueba Awards

Awards and nominations of David Trueba

David Trueba
Awards and nominations of David Trueba
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1997 Cannes Film Festival 1997
Golden Camera
Nominee
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
World Cinema - Dramatic
Nominee
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