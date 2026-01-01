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Kinoafisha
Persons
David Trueba
Awards
Awards and nominations of David Trueba
David Trueba
About
Awards
Awards and nominations of David Trueba
Cannes Film Festival 2003
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1997
Golden Camera
Nominee
Sundance Film Festival 2012
World Cinema - Dramatic
Nominee
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