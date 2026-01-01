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Emir Hadžihafizbegović Emir Hadžihafizbegović
Kinoafisha Persons Emir Hadžihafizbegović

Emir Hadžihafizbegović

Emir Hadžihafizbegović

Date of Birth
20 August 1961
Age
65 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Thriller hero

Popular Films

Testament 8.1
Testament (2025)
Beautiful Evening, Beautiful Day 8.0
Beautiful Evening, Beautiful Day (2024)
I Know Your Souw 7.8
I Know Your Souw (2023)

Filmography

Testament 8.1
Testament Testament
Comedy 2025, Bosnia and Herzegovina
It All Ends Here 6.1
It All Ends Here Svemu dodje kraj
Crime, Drama, Thriller 2024, Bosnia and Herzegovina / Bulgaria / Croatia / North Macedonia / Montenegro / Serbia / Turkey
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Beautiful Evening, Beautiful Day 8
Beautiful Evening, Beautiful Day Lijepa vecer, lijep dan
Drama 2024, Bosnia and Herzegovina / Canada / Croatia / Poland / Cyprus
I Know Your Souw 7.8
I Know Your Souw
Drama, Crime 2023, Bosnia and Herzegovina
May Labor Day 7.1
May Labor Day Praznik rada
Drama 2022, Bosnia and Herzegovina / Croatia / North Macedonia / Montenegro / Serbia
Savages 5.4
Savages Divljaci
Action, Comedy, Thriller 2022, Croatia
Quo Vadis, Aida? 7.5
Quo Vadis, Aida? Quo vadis, Aida?
Drama, History, War 2020, Bosnia and Herzegovina / Austria / Romania / Netherlands / Germany / Poland / France / Norway / Turkey
Take Me Somewhere Nice 6.3
Take Me Somewhere Nice Take Me Somewhere Nice
Drama 2019, Netherlands / Bosnia and Herzegovina
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