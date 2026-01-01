Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Awards
Emir Hadžihafizbegović
Emir Hadžihafizbegović
Kinoafisha
Persons
Emir Hadžihafizbegović
Emir Hadžihafizbegović
Emir Hadžihafizbegović
Date of Birth
20 August 1961
Age
65 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Thriller hero
Popular Films
8.1
Testament
(2025)
8.0
Beautiful Evening, Beautiful Day
(2024)
7.8
I Know Your Souw
(2023)
Filmography
8.1
Testament
Testament
Comedy
2025, Bosnia and Herzegovina
6.1
It All Ends Here
Svemu dodje kraj
Crime, Drama, Thriller
2024, Bosnia and Herzegovina / Bulgaria / Croatia / North Macedonia / Montenegro / Serbia / Turkey
Watch trailer
8
Beautiful Evening, Beautiful Day
Lijepa vecer, lijep dan
Drama
2024, Bosnia and Herzegovina / Canada / Croatia / Poland / Cyprus
7.8
I Know Your Souw
Drama, Crime
2023, Bosnia and Herzegovina
7.1
May Labor Day
Praznik rada
Drama
2022, Bosnia and Herzegovina / Croatia / North Macedonia / Montenegro / Serbia
5.4
Savages
Divljaci
Action, Comedy, Thriller
2022, Croatia
7.5
Quo Vadis, Aida?
Quo vadis, Aida?
Drama, History, War
2020, Bosnia and Herzegovina / Austria / Romania / Netherlands / Germany / Poland / France / Norway / Turkey
6.3
Take Me Somewhere Nice
Take Me Somewhere Nice
Drama
2019, Netherlands / Bosnia and Herzegovina
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree