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Kinoafisha Persons Bobby Pierce Awards

Awards and nominations of Bobby Pierce

Bobby Pierce
Awards and nominations of Bobby Pierce
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Norman McLaren Award
Winner
Moscow International Film Festival 2019 Moscow International Film Festival 2019
Main Competition
Winner
Best Short Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2018 Toronto International Film Festival 2018
Best International Short Film
Nominee
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