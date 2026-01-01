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Kinoafisha
Persons
Bobby Pierce
Awards
Awards and nominations of Bobby Pierce
Bobby Pierce
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Awards
Awards and nominations of Bobby Pierce
Cannes Film Festival 2006
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Norman McLaren Award
Winner
Moscow International Film Festival 2019
Main Competition
Winner
Best Short Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2018
Best International Short Film
Nominee
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