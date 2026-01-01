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Filmography
Francisco Jairo da Silva
Francisco Jairo da Silva
Kinoafisha
Persons
Francisco Jairo da Silva
Francisco Jairo da Silva
Francisco Jairo da Silva
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.4
Castanha
(2014)
Filmography
Genre
All
Crime
Detective
Documentary
Drama
Year
All
2014
All
1
Films
1
Actor
1
6.4
Castanha
Castanha
Drama, Documentary, Crime, Detective
2014, Brazil
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