Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Manu Luksch
Manu Luksch
Kinoafisha
Persons
Manu Luksch
Manu Luksch
Manu Luksch
Date of Birth
1 January 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer, Actress
Popular Films
5.8
Dreams Rewired
(2015)
Filmography
Genre
All
Documentary
Year
All
2015
All
1
Films
1
Writer
1
Director
1
5.8
Dreams Rewired
Dreams Rewired
Documentary
2015, Austria / Germany / Great Britain
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree