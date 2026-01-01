Menu
Franziska Una Dagsdó

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Virgin Mountain 7.4
Virgin Mountain (2015)

Filmography

Genre
Year
Virgin Mountain 7.4
Virgin Mountain Fúsi
Drama 2015, Iceland / Denmark
