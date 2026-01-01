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Kinoafisha Persons Dagur Kári Awards

Awards and nominations of Dagur Kári

Dagur Kári
Awards and nominations of Dagur Kári
Cannes Film Festival 2005 Cannes Film Festival 2005
Un Certain Regard Award
Nominee
Sundance Film Festival 2007 Sundance Film Festival 2007
NHK Award
Winner
NHK Award
Winner
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