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Kinoafisha
Persons
Dagur Kári
Awards
Awards and nominations of Dagur Kári
Dagur Kári
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Dagur Kári
Cannes Film Festival 2005
Un Certain Regard Award
Nominee
Sundance Film Festival 2007
NHK Award
Winner
NHK Award
Winner
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