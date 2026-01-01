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Kinoafisha Persons Kahlil Joseph Awards

Awards and nominations of Kahlil Joseph

Kahlil Joseph
Awards and nominations of Kahlil Joseph
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Short Film Special Jury Prize
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Sundance Film Festival 2025 Sundance Film Festival 2025
NEXT Innovator Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2025 Berlin International Film Festival 2025
Best First Feature
Nominee
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