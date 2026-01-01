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Kinoafisha
Persons
Kahlil Joseph
Awards
Awards and nominations of Kahlil Joseph
Kahlil Joseph
About
Awards
Awards and nominations of Kahlil Joseph
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
Sundance Film Festival 2013
Short Film Special Jury Prize
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Sundance Film Festival 2025
NEXT Innovator Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2025
Best First Feature
Nominee
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