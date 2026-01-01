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Oksana Karas
Oksana Karas Oksana Karas
Kinoafisha Persons Oksana Karas

Oksana Karas

Oksana Karas

Date of Birth
19 June 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Doctor Lisa 7.6
Doctor Lisa (2019)
The Good Boy 6.9
The Good Boy (2016)
The Official 6.7
The Official (2021)

Filmography

Merzlaya zemlya 5.5
Merzlaya zemlya
Drama, Thriller 2023, Russia/USA
Skazki Pushkina. Dlya vzroslyh 4.8
Skazki Pushkina. Dlya vzroslyh
Drama 2021, Russia
The Official 6.7
The Official
Drama 2021, Russia
Vyshe neba 5.5
Vyshe neba Vyshe neba
Romantic, Family, Drama 2019, Russia
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Doctor Lisa 7.6
Doctor Lisa Doktor Liza
Drama, Biography 2019, Russia
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U angela angina 3.7
U angela angina U angela angina
Romantic 2018, Russia
Otlichnica 6.4
Otlichnica
Mystery 2017, Russia
The Good Boy 6.9
The Good Boy Khoroshiy malchik
Comedy 2016, Russia
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