Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Awards
Oksana Karas
Oksana Karas
Kinoafisha
Persons
Oksana Karas
Oksana Karas
Oksana Karas
Date of Birth
19 June 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.6
Doctor Lisa
(2019)
6.9
The Good Boy
(2016)
6.7
The Official
(2021)
Filmography
5.5
Merzlaya zemlya
Drama, Thriller
2023, Russia/USA
4.8
Skazki Pushkina. Dlya vzroslyh
Drama
2021, Russia
6.7
The Official
Drama
2021, Russia
5.5
Vyshe neba
Vyshe neba
Romantic, Family, Drama
2019, Russia
Watch trailer
7.6
Doctor Lisa
Doktor Liza
Drama, Biography
2019, Russia
Watch trailer
3.7
U angela angina
U angela angina
Romantic
2018, Russia
6.4
Otlichnica
Mystery
2017, Russia
6.9
The Good Boy
Khoroshiy malchik
Comedy
2016, Russia
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree