Kinoafisha Persons Saskia Rosendahl Awards

Awards and nominations of Saskia Rosendahl

Saskia Rosendahl
Berlin International Film Festival 2013 Berlin International Film Festival 2013
EFP Shooting Star
Winner
