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Misha Holod Misha Holod
Kinoafisha Persons Misha Holod

Misha Holod

Misha Holod

Occupation
Director, Writer

Popular Films

Pessimist 7.6
Pessimist (2016)

Filmography

Pessimist 7.6
Pessimist Pessimist
Drama 2016, Russia
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