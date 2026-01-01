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Misha Holod
Misha Holod
Kinoafisha
Persons
Misha Holod
Misha Holod
Misha Holod
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.6
Pessimist
(2016)
Filmography
7.6
Pessimist
Pessimist
Drama
2016, Russia
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