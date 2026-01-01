Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mehmet Cerrahoglu
Mehmet Cerrahoglu
Kinoafisha
Persons
Mehmet Cerrahoglu
Mehmet Cerrahoglu
Mehmet Cerrahoglu
Actor type
Horror actor
Popular Films
5.5
Baskin
(2015)
Filmography
Genre
All
Horror
Year
All
2015
All
1
Films
1
Actor
1
5.5
Baskin
Baskin
Horror
2015, USA / Turkey
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree