Kinoafisha Persons Stelio Savante Awards

Awards and nominations of Stelio Savante

Stelio Savante
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Teddy Ballot Volkswagen Audience Award
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007 Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
