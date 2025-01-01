Menu
Aleksandr Korotkov
Aleksandr Korotkov
Aleksandr Korotkov
Aleksandr Korotkov
Date of Birth
1 January 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
8.7
Veter
(2025)
Tickets
6.1
Nasledniki
(2015)
0.0
Grymza
(2022)
8.7
Veter
Veter
Drama
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Mur-mur, amur
Romantic
2023, Russia
Grymza
Romantic
2022, Russia
Modnyy sindikat
Comedy
2022, Russia
Hozyain
Action, Drama
2021, Russia
Vyzhivshie: Seno
Sci-Fi, Thriller, Drama
2021, Russia
Lovushka vremeni
Detective
2020, Russia
Pulya Durova
Pulya Durova
Detective, Crime
2018, Russia
6.1
Nasledniki
Nasledniki
Drama
2015, Russia
Watch trailer
