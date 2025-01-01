Aleksandr Korotkov

Menu
Date of Birth
1 January 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Veter 8.7
Veter (2025)
Nasledniki 6.1
Nasledniki (2015)
Grymza 0.0
Grymza (2022)

Filmography

Genre
Year
All 9 Films 3 TV Shows 6 Actor 8 Writer 1
Veter 8.7
Veter Veter
Drama 2025, Russia
Mur-mur, amur
Mur-mur, amur
Romantic 2023, Russia
Grymza
Grymza
Romantic 2022, Russia
Modnyy sindikat
Modnyy sindikat
Comedy 2022, Russia
Hozyain
Hozyain
Action, Drama 2021, Russia
Vyzhivshie: Seno
Vyzhivshie: Seno
Sci-Fi, Thriller, Drama 2021, Russia
Lovushka vremeni
Lovushka vremeni
Detective 2020, Russia
Pulya Durova
Pulya Durova Pulya Durova
Detective, Crime 2018, Russia
Nasledniki 6.1
Nasledniki Nasledniki
Drama 2015, Russia
