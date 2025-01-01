Menu
Filmography
Aleksandra Nizhegorodova
Aleksandra Nizhegorodova
Aleksandra Nizhegorodova
Date of Birth
18 June 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Gemini
6.9
Konets prekrasnoy epokhi
(2015)
0.0
Sasha protiv!
(2023)
0.0
Rebenok po raschetu
(2025)
Rebenok po raschetu
Romantic
2025, Russia
Sasha protiv!
Drama, Comedy
2023, Russia
6.9
Konets prekrasnoy epokhi
Konets prekrasnoy epokhi
Drama
2015, Russia
