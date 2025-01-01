Menu
Aleksandra Nizhegorodova

Date of Birth
18 June 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Konets prekrasnoy epokhi 6.9
Konets prekrasnoy epokhi (2015)
Sasha protiv! 0.0
Sasha protiv! (2023)
Rebenok po raschetu 0.0
Rebenok po raschetu (2025)

Filmography

Rebenok po raschetu
Rebenok po raschetu
Romantic 2025, Russia
Sasha protiv!
Sasha protiv!
Drama, Comedy 2023, Russia
Konets prekrasnoy epokhi 6.9
Konets prekrasnoy epokhi Konets prekrasnoy epokhi
Drama 2015, Russia
