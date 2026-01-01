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Filmography
Nassim Boutelis
Nassim Boutelis
Kinoafisha
Persons
Nassim Boutelis
Nassim Boutelis
Nassim Boutelis
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.3
Un p'tit gars de Ménilmontant
(2013)
Filmography
5.3
Un p'tit gars de Ménilmontant
Un p'tit gars de Ménilmontant
Crime, Drama
2013, France
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