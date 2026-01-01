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Norbert Heitker
Norbert Heitker
Kinoafisha
Persons
Norbert Heitker
Norbert Heitker
Norbert Heitker
Date of Birth
9 July 1971
Age
55 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Director, Writer
Popular Films
6.1
Wacken 3D
(2015)
Filmography
6.1
Wacken 3D
Wacken
Documentary, Musical
2015, Germany
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