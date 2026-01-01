Menu
Aleksandr Userdin
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Thriller hero

Popular Films

Fisher 7.4
Fisher (2023)
Ira 6.8
Ira (2023)
Blueberry Fields Forever 6.5
Blueberry Fields Forever (2016)

Filmography

Genre
Year
First 4.5
First
Drama, Romantic 2026, Russia
Fisher 7.4
Fisher
Drama, Thriller, Detective, Crime 2023, Russia
Ira 6.8
Ira
Drama, Comedy 2023, Russia
Bonus 4
Bonus
Drama, Music 2018, Russia
Oblepikhovoe leto 6.3
Oblepikhovoe leto Oblepikhovoe leto
Biography, Documentary 2018, Russia
Blueberry Fields Forever 6.5
Blueberry Fields Forever Blueberry Fields Forever
Thriller 2016, Russia
Pioneer Heroes 6.1
Pioneer Heroes Pionery-geroi
Drama 2015, Russia
Another Year 5.9
Another Year Eshche odin god
Drama 2014, Russia
Zayezzhiy molodets 5.8
Zayezzhiy molodets Zayezzhiy molodets
Romantic 2014, Russia
Lyubov na rayone 2.9
Lyubov na rayone
Comedy 2008, Russia
