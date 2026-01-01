Menu
Aleksandr Userdin
Aleksandr Userdin
Aleksandr Userdin
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Thriller hero
Popular Films
7.4
Fisher
(2023)
6.8
Ira
(2023)
6.5
Blueberry Fields Forever
(2016)
Filmography
Genre
All
Biography
Comedy
Crime
Detective
Documentary
Drama
Music
Romantic
Thriller
Year
All
2026
2023
2018
2016
2015
2014
2008
All
10
Films
6
TV Shows
4
Actor
10
4.5
First
Drama, Romantic
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
7.4
Fisher
Drama, Thriller, Detective, Crime
2023, Russia
6.8
Ira
Drama, Comedy
2023, Russia
4
Bonus
Drama, Music
2018, Russia
6.3
Oblepikhovoe leto
Oblepikhovoe leto
Biography, Documentary
2018, Russia
Watch trailer
6.5
Blueberry Fields Forever
Blueberry Fields Forever
Thriller
2016, Russia
6.1
Pioneer Heroes
Pionery-geroi
Drama
2015, Russia
Watch trailer
5.9
Another Year
Eshche odin god
Drama
2014, Russia
Watch trailer
5.8
Zayezzhiy molodets
Zayezzhiy molodets
Romantic
2014, Russia
2.9
Lyubov na rayone
Comedy
2008, Russia
