Cecily Strong Awards

Awards and nominations of Cecily Strong

Cecily Strong
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
