Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Shota Sometani Awards

Awards and nominations of Shota Sometani

Shota Sometani
Awards and nominations of Shota Sometani
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Best Young Actor or Actress
Winner
Best Young Actor or Actress
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more