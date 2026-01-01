Martin Butzke

Menu
Date of Birth
3 September 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

If Not Us, Who? 6.7
If Not Us, Who? (2011)
Ostwind 6.7
Ostwind (2013)

Filmography

Genre
Year
Ostwind 6.7
Ostwind Ostwind - Zusammen sind wir frei
Family 2013, Germany
If Not Us, Who? 6.7
If Not Us, Who? Wer wenn nicht wir
History 2011, Germany
