Martin Butzke
Date of Birth
3 September 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
6.7
If Not Us, Who?
(2011)
6.7
Ostwind
(2013)
Filmography
Genre
All
Family
History
Year
All
2013
2011
All
2
Films
2
Actor
2
6.7
Ostwind
Ostwind - Zusammen sind wir frei
Family
2013, Germany
6.7
If Not Us, Who?
Wer wenn nicht wir
History
2011, Germany
