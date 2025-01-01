Menu
Gabriele Salvatores
Awards and nominations of Gabriele Salvatores
Awards
Venice Film Festival 2014
Best Innovative Budget Award
Winner
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
FEDIC Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 2000
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2009
Russian Film Critics Award
Winner
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 2003
Golden Berlin Bear
Nominee
