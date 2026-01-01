Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marcel Musters Marcel Musters
Kinoafisha Persons Marcel Musters

Marcel Musters

Marcel Musters

Date of Birth
6 June 1959
Age
66 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

The Gang of Oss 6.4
The Gang of Oss (2011)

Filmography

Genre
Year
The Gang of Oss 6.4
The Gang of Oss De Bende van Oss
Drama, Crime 2011, Netherlands
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more