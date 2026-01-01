Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marcel Musters
Marcel Musters
Kinoafisha
Persons
Marcel Musters
Marcel Musters
Marcel Musters
Date of Birth
6 June 1959
Age
66 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.4
The Gang of Oss
(2011)
Filmography
Genre
All
Crime
Drama
Year
All
2011
All
1
Films
1
Actor
1
6.4
The Gang of Oss
De Bende van Oss
Drama, Crime
2011, Netherlands
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree