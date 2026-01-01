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Kinoafisha Persons Regina Taylor Awards

Awards and nominations of Regina Taylor

Regina Taylor
Awards and nominations of Regina Taylor
Golden Globes, USA 1993 Golden Globes, USA 1993
Best TV Actress - Drama
Winner
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
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