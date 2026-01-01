Menu
Alexa Nicolas
Alexa Nicolas
Alexa Nicolas
Alexa Nicolas
Alexa Nicolas
Date of Birth
4 April 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Action heroine
Popular Films
3.8
Motocross Kids
(2004)
Filmography
Genre
All
Action
Family
Year
All
2004
All
1
Films
1
Actress
1
3.8
Motocross Kids
Motocross Kids
Family, Action
2004, USA
