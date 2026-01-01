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Kinoafisha Persons Fina Torres Awards

Awards and nominations of Fina Torres

Fina Torres
Awards and nominations of Fina Torres
Cannes Film Festival 1985 Cannes Film Festival 1985
Golden Camera
Winner
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Un Certain Regard Award
Nominee
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