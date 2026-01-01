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Kinoafisha
Persons
Fina Torres
Awards
Awards and nominations of Fina Torres
Fina Torres
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Awards
Awards and nominations of Fina Torres
Cannes Film Festival 1985
Golden Camera
Winner
Cannes Film Festival 2000
Un Certain Regard Award
Nominee
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