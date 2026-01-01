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Kinoafisha Persons Dustin Guy Defa Awards

Awards and nominations of Dustin Guy Defa

Dustin Guy Defa
Awards and nominations of Dustin Guy Defa
Sundance Film Festival 2017 Sundance Film Festival 2017
Best of Next!
Nominee
Sundance Film Festival 2014 Sundance Film Festival 2014
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2014 Berlin International Film Festival 2014
DAAD Short Film Award
Winner
Best Short film
Nominee
Berlin International Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023
Encounters Award
Nominee
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