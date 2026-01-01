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Kinoafisha Persons Paul Dugdale Awards

Awards and nominations of Paul Dugdale

Paul Dugdale
Awards and nominations of Paul Dugdale
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Variety Special (Live)
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Variety Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Director, Multi-Camera
Winner
Director, Multi-Camera
Winner
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