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Kinoafisha
Persons
Paul Dugdale
Awards
Awards and nominations of Paul Dugdale
Paul Dugdale
About
Awards
Awards and nominations of Paul Dugdale
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Variety Special (Live)
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Variety Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
BAFTA Awards 2022
Director, Multi-Camera
Winner
Director, Multi-Camera
Winner
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