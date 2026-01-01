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Anthony Burns
Anthony Burns
Kinoafisha
Persons
Anthony Burns
Anthony Burns
Anthony Burns
Date of Birth
13 September 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Producer, Writer
Popular Films
6.8
Jimi: All Is by My Side
(2013)
5.7
Skateland
(2009)
5.4
Home Sweet Hell
(2015)
Filmography
5.4
Home Sweet Hell
Home Sweet Hell
Drama, Comedy
2015, USA
Watch trailer
6.8
Jimi: All Is by My Side
All Is by My Side
Drama, Biography, Musical
2013, Great Britain / Ireland / USA
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5.7
Skateland
Skateland
Drama
2009, USA
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