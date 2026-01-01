Menu
Marianna Kirsanova
Marianna Kirsanova
Marianna Kirsanova
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Action hero
Popular Films
7.2
Agent osobogo naznacheniya
(2010)
7.0
Patsienty
(2014)
Filmography
7
Patsienty
Patsienty
Drama
2014, Russia
7.2
Agent osobogo naznacheniya
Comedy, Action, Detective
2010, Russia
