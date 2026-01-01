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Kinoafisha
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Colin Quinn
Awards
Awards and nominations of Colin Quinn
Colin Quinn
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Awards
Awards and nominations of Colin Quinn
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
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